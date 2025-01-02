Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Ocak 2025 19:23
2008 SONRASI MEMUR OLANLARIN KADRO VE MEMURİYET DERECESİNİN EŞİTLENMESİ(derece gerilemesi) yaşayan v
arkadaşlar merhaba.2 sene önce sözleşmelilere gelen kadro ile memur oldum. Eylül ayında özel sektördeki çalıştıklarımı saydırdığım için 5/3 üne yükseldim.kasım ayında 7/3 üne geriletmişler. gerekçe olarak artık 5510 sayılı yasaya tabi olmamı gösterdiler. kadro ve memuriyet derecesi diye bir ayrım kalmadı artık böyle dediler. eşim adalet Bakanlığında onlarda böyle bir durum yok, abim MEB de onlarda da böyle bir durum yok. bu nasıl olabiliyor lütfen bilen yazabilir mi?

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