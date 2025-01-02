Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Ocak 2025 19:55
Eüaş ve Teiaş için Hayırlı Olsun

Eüaş için Mke modeli uygulanacak.

Teiaş için Thy modeli uygulanacak.

2025'in ilk çeyreğinde netleşecek. Netleşme tarihi mayısa sarkabilir(miş). Yapılan dedikodular bu yönde.


Salim güngördü
Aday Memur
02 Ocak 2025 20:16
.

Mithrandir01
Aday Memur
02 Ocak 2025 20:57

Hocam mevzu nedir ? Özelleştirme ile alakalı mı? MKE modeli ve THY modeli nedir , açabilir misiniz .


dollylenovo
Aday Memur
02 Ocak 2025 21:33

Farkı nedir?

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