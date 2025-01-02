istifa hakkında

Kadrolu hemşireyim. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım. İstifa dilekçemi vereceğim lakin kurum İzindeyken istifa edemezsin cart curt dedi. Dmk da böyle birşey okumadım. Usulune uygun olarak istifa ederken izinde olmanın herhangi bir sakıncası var mıdır.

Kadrolu hemşireyim. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım. İstifa dilekçemi vereceğim lakin kurum İzindeyken istifa edemezsin cart curt dedi. Dmk da böyle birşey okumadım. Usulune uygun olarak istifa ederken izinde olmanın herhangi bir sakıncası var mıdır.