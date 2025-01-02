Yeni atama yönetmeliği hakkında

Arkadaşlar bir haber dolaşıyor etrafta yeni atama yönetmeliği cıkacakmış depremden dolayı şark olan iller şarktan cıkıyormuş illerin görev süresi uzuyor ve 2. şark kalkacak diyorlar bu konuda duyumu olan var mı ? dediğim gibi etrafta böyle haberler dolaşıyor balonda olabilir bende Ankarada çalışan devrem söyledi ne kadar doğru bilmiyorum

Arkadaşlar bir haber dolaşıyor etrafta yeni atama yönetmeliği cıkacakmış depremden dolayı şark olan iller şarktan cıkıyormuş illerin görev süresi uzuyor ve 2. şark kalkacak diyorlar bu konuda duyumu olan var mı ? dediğim gibi etrafta böyle haberler dolaşıyor balonda olabilir bende Ankarada çalışan devrem söyledi ne kadar doğru bilmiyorum