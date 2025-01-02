Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ocak 2025 21:45
Yeni atama yönetmeliği hakkında
Arkadaşlar bir haber dolaşıyor etrafta yeni atama yönetmeliği cıkacakmış depremden dolayı şark olan iller şarktan cıkıyormuş illerin görev süresi uzuyor ve 2. şark kalkacak diyorlar bu konuda duyumu olan var mı ? dediğim gibi etrafta böyle haberler dolaşıyor balonda olabilir bende Ankarada çalışan devrem söyledi ne kadar doğru bilmiyorum

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