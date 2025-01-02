KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2025 22:02
Merkezi atama da yerleşip gitmezsek GUY alımına başvurabilir miyiz?
Merhaba arkadaşlar, son 2 saat tercih verdim acele bir şekilde düşünemedim başlıkta yazdığım gibi guy alımına başvurabilir miyim? Guy alımını da ösym yapıyor sınav başvuru vs.

Volkan5225
Aday Memur
02 Ocak 2025 23:48

Puanin kac hocam p3

Toplam 1 mesaj

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