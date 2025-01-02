Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2025 22:15
Mal bildirimi

iyi günler , mal bildirimde kripto borsalarında bulunan belli miktardaki parayı bildirmemiz gerekiyor mu?


ogretmenbey786
Aday Memur
02 Ocak 2025 22:17

maaşın 5 katı mı


öğret.2008
Aday Memur
02 Ocak 2025 22:19

evet


berkaydal
Şef
02 Ocak 2025 22:59

Ev, araba, arsa, kredi bildir yeter. Gerisine gerek yok.


okuryazar3
Müsteşar
02 Ocak 2025 23:12

nerden buldun yasasını mı çıkarabilecekler sanki?Valla ayı dediğin zor cenavar demiş adam:))Hele bir dlaann paollatların çeşitli çeşitli mahlukatların mal varlığını,ya da kendinlerini sorgulasınlar...

Zaten e-devlette kirpik sayımıza kadar var syn hocam ..bu bildirim dostlar pazarda görsün bildirimi..

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