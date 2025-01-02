Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ocak 2025 22:36
Ebys ve denetimli serbestlik evrakları

Ebysden gelen Denetimli serbestlik evraklarıni temizlemekten bıktım.Bunun çözümü yokmudur Polis merkezinde zaten yeterince bilgisayar yok her gün 100 kusur evrak geliyor.


atanamayanliseli
Aday Memur
03 Ocak 2025 08:18
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takla-atma
Şube Müdürü
03 Ocak 2025 09:40
çözümü yok maalesef, temizle temizle bitmiyor.

Sbnkrkss
Aday Memur
03 Ocak 2025 11:47

onlar ve haciz ihbarnamesi ve müzekkere :) kaldır kaldır bitmiyor maalesef

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