Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ocak 2025 22:46
Kabahatler kanunu ve disiplin soruşturması

İyi günler arkadaşlar.yeni memurum binada oturduğum komşum gürültüden benden şikayetçi olmuş.bu bana disiplin soruşturması olarak geri döner mi .bir çok suçtan açıldığını biliyorum kafama takıldı yardımcı olabilir misiniz


Brse
Memur
02 Ocak 2025 22:57

Şüpheli olduğun için idari de açılır .


Joplu Çoban
Şef
03 Ocak 2025 00:40
Ekipler genelde kabahatten işlem yapmaz, zorla yap dersen yine yapmaz rahat ol.

Soylu444
Şef
03 Ocak 2025 01:57

Şikayetçi olmuş derken ne yapmış polis merkezine gidip şikayetçi mi olmuş yoksa 112 arayıp mı şikayetçi olmuş polis merkezine gittiyse kimse böyle bir konudan müracaat almaz 112 yi aradıysada ekip kapını çalıp seni uyarıp gider yani korkmana gerek yok


Sbz1dftd
Şef
03 Ocak 2025 03:58
peki sen gürültü yapıyor musun? komşunu rahatsız ediyor musun?

memuraday-y
Şube Müdürü
03 Ocak 2025 08:54

Kardeş rahatsızlık verecek ölçüde gürültü yapmamaya çalış. Önce bizler toplumda örnek olmalıyız.


Toros101
Şube Müdürü
03 Ocak 2025 12:02

Kardeşim rahat ol velev ki idari işlem yapılsın ama yine de bundan sana bir soruşturma açılmaz. Dediğin doğru efden püften her şeye açıyorlar bir keresinde lojmanda yok senin ayakkabın benim evin kapının önüne geldi yok çamaşırlarını silkelerken balkonumu kirletiyorsun diye kavgaya tutuştular karakolluk oldular soruşturma da açıldı. Bak senlik bir şey olmaz, lakin insanların ağzına laf verme, dikkat et, mesai sonrası rahat ettiğimiz tek yer evimiz orada da ağzının tadı kaçmasın.

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