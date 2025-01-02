Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ocak 2025 22:46
Kabahatler kanunu

İyi günler arkadaşlar.yeni memurum binada oturduğum komşum gürültüden benden şikayetçi olmuş.bu bana disiplin soruşturması olarak geri döner mi .bir çok suçtan açıldığını biliyorum kafama takıldı yardımcı olabilir misiniz


Brse
Memur
02 Ocak 2025 22:57

Şüpheli olduğun için idari de açılır .

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıAdana iline tercih yapmak isteyenlerİcralık polislerYılbaşı görevi ve taltifResmi araçla kaza2025 genel atama dönemiYaş haddinden emeklilikPskiyatriye sevk ve emeklilikİcra ve faiz sarmalı

Sözlük

sofraya aç oturup aç kalkmak 2 oynamayı bilmeyen gelin 1 Zıkkımın kökü 1 regaib kandili 1 Kitap okuduğunu her fırsatta göze sokan insan 7 acaba tam olarak ne demek istedi 1 üç vakte kadar 2 nick'in anlamı 3 yılbaşı gecesini evde kutlamak 1 ferdi tayfur 5

Son Haberler

3 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıKomşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybettiHastaneden açıklama: Ferdi Tayfur ölüm nedeni belli olduBDDK'dan yeni düzenleme: Banka CEO'larına görev sınırı geliyorAta sporundan sanata: Öğrencilere ücretsiz eğitim fırsatları

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri