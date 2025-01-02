Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2025 23:15
adalet bakanlığı alımı neden hala yapılmıyor ?

kadro sayısı duyumu bilmem kaç ay önce çıkmıştı galiba ortaya. Yani duyum baya önce olmasına rağmen neden hala alım yapılmadı ? talep toplanmadı mı ? sanki çok uzun zaman önce alım olacak gibiydi. Hala ses seda yok bunun nedeni ne?

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