Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2025 23:43
Hizmet birleştirme

Arkadaşlar merhaba, ücretli öğretmenlik yaptığım yıllarda eksik yatan sigortamı ben kendim bankaya para ödeyerek tamamlıyordum yani isteğe bağlı ödüyordum.Hizmet birleştirme yaparken okula yazdığım dilekçemde bu durumu da özellikle belirttim ve evraklarını da ekledim.Aynı şekilde müdürüm de ilçeye yazdığı üstyazısında bu durumu belirtti.Hizmet birleştirmem bugün itibariyle yapılmış.Mebbisten hizmet birleştirme sekmesinden baktığımda Ssk özel hizmet türü olarak kaydedilmiş ve hizmet puanı hesaplanmaz, emeklilik yılı hesaplanır şeklinde kaydedilmiş.Emekliliğe esas sekmesinden baktığımda, kendi isteğe bağlı ödediğim kısımda: ünvan yeri,prim ödeme durumu, istihdam tipi boş bırakılmış. İsteğe bağlı ödenenler dahil edilmiyor mu hizmet birleştirmeye acaba yoksa bi hata mı var? Boş bırakılan yerlerin doldurulması mı gerekiyor?

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