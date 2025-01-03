Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2025 00:27
İcra Md Yrd-Yazı işleri müdürlüğü ( geçiş)

Zabıt katipliği geçmişi olan icra md yardımcısı yazı işleri müdürlüğüne geçebilir mi? Geçilebilirse nasıl bir yol izlemek gerekir?


E.Kayı Han
Editor
03 Ocak 2025 01:19

Geçemez.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiAdalet Bakanlığı memurlarının akıbeti ne olacak?Son düzlükteyimSendika neden var ? Haklarımız neden yok ?Engelli memur çalışma şekliYazı işleri müdürü - TehditSoruşturma sürecinde ifade verme süresi hangi tarihte başlar ?Memur disiplin affıMal beyanında limited şirket nasıl bildirilirTayin döneminde askerlik süresinin sayılıp sayılmaması hakkında..

Sözlük

sözlükte yazdıklarımızı değerlendirmek 3 Blade Runner 1 evlilik korkusu 4 oynamayı bilmeyen gelin 1 dün olanlar 1 kitap kurdu 1 yılbaşı gecesi evde olmak fakat yılbaşını evde kutlamamak 2 sofraya aç oturup aç kalkmak 2 kaşıkçı elması 1 soba yanında kıvrılıp uyumak 1

Son Haberler

Gerontoloji bölümüne işletme doktoralı aday nasıl alınır?3 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıKomşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybettiHastaneden açıklama: Ferdi Tayfur ölüm nedeni belli olduBDDK'dan yeni düzenleme: Banka CEO'larına görev sınırı geliyor

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri