Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2025 01:44
2025 ocak iller arası tayin-hemşire

Tercihlerinde çanakkaleyi yazan var mıdır??

Çok Yazılan Konular

Yeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalımSorularınızı yanıtlıyorum.İller arası yapabiliyormusunuz?Adana sehır hastanesı hakkında bilgi2023 ocakta tayini iptal ettirenler2025 Ocak İller Arası AtamaIller arasi yer degistirme (hemsire)Kayseri devlet hastanesinde hemşirelikHemşireyim 2025 Ocak iller arası tayin Bursa şehir hastanesi mi bursa eğitim araştırma hastanesi mi Antalya eah

Sözlük

günaydın sözlük 1 beterin beteri 1 gezen oğlak 2 her işi ters giden insan durumu 3 yapraklı takvim 3 baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş 1 ölürüm yoluna 1 kokina 1 pilavın daha çok su kaldırması olayı 1 insan insana iyi gelmeli 3

Son Haberler

Gerontoloji bölümüne işletme doktoralı aday nasıl alınır?3 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıKomşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybettiHastaneden açıklama: Ferdi Tayfur ölüm nedeni belli olduBDDK'dan yeni düzenleme: Banka CEO'larına görev sınırı geliyor

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri