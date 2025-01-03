Bilenlere ve düşünenlere sorular

Hangi bakanlıkta disiplin cezası almış olan personel (oran bakımından) daha çoktur?

A) Sağlık Bakanlığı

B) İçişleri Bakanlığı

C) Milli Eğitim Bakanlığı

D) Adalet Bakanlığı

E) Hiçbiri, yani (... Bakanlığı)

2. Soru:

1. Soru'nun cevabına sebep olan nedenler nelerdir?

A) Eğitim seviyesi düşük olan personelin yoğun olduğu bir bakanlık olmasından dolayı

B) A şıkkı'nın tam tersi

C) Disiplin soruşturması kararlarında âmir olan kişinin yorumlamasına (vicdanına, görüsüne) çok kolay bırakılan bir bakanlık olmasından dolayı

D) C şıkkı'nın tam tersi

E) Hiçbiri, yani (... olmasından dolayı)

3. Ve son soru:

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olsaydınız, bir bakanlığın personelleri açısından çok duyarsız kalındığını anlarsanız tavrınız ne olurdu?

A) Özel günlerde mesajlar yollayıp türlü ziyaretlerde bulunur ve mâlum aylarda enflasyon zammı

B) "Herkeşin bahanlığına kimse garışamaz.. şu baaanlık şöyle.."

C) "Bakan maaşı cebime girmeden vizyon da misyon da b şıkkına kadar"

D) "Devlet memurluğu 'bir organın parçası olmak gibi' ise her organın işleyişini tek tek incelettirirdim ve incelerdim. Devlet'in her organında iş barışını gözetirdim.

E) Hiçbiri.. Bakan olmama gerek yok ama şunlar (...) olursa hiç bir memur gözardı edilemez ve de bozuk para gibi harcanamaz.