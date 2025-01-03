Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2025 05:20
iller arası tayin Diyarbakır laboratuvar
Ergani Bismil ve Silvan var. Yazmayı düşünen arkadaşlar var mı. Puanları ile birlikte yazarlarsa sevinirim.

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