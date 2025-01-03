Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ocak 2025 08:02
Polsan A grubundan B grubuna geçtim
Emeklilik yardımım 500 binden 156 bine düşmüş varmı bu durumda olan

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