Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


03 Ocak 2025 09:02
İmralı heyeti değil , DEM parti diyeceksiniz

şimdiden güzellemeler başlamış

seçimde muhalefeti dem ile demlenen diyenler aynı oluşuma imralı heyeti diyor

tuuuu sizin suratınıza !

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