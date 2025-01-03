Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2025 09:09
Memura refah payı verilmeli

Asgari ücret yüzde 30 oranında arttı. Yılbaşından bu yana üç günde birçok ürüne yüzde 20'ye varan oranlarda zam geldi. Yıl sonu enflasyonu yaklaşık yüzde 45,50 civarı çıkacak. Bu şartlar altında memura verilecek yüzde 12 küsür zam asla adil olmaz. Memur ve memur emeklisine en az yüzde 20 zam şart oldu.


murathekim28
Aday Memur
03 Ocak 2025 09:18

%12 zam gelmeden eridi. Dün ekmek 15 liraya yükseldi. Bugün ise gelirken kullandığım dolmus 40 lira olmuş. Gidiş dönüş 80 lira. Üstelik 15 dakikalık yok. %12 zam aşırı komik bir zam. Refah payı verilmezse tüm memur ve emekliler zor durumda kalacak. Bir de utanmadan %12 enflasyon farkını zam diye yutturmaya çalışıyorlar.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak 2025 Zam oranıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !2024 Aralık maaşlarımızı yazalımAralık ayı enflasyon beklentileriOcak 2025 zammıKadrolu hizmetli kurum ve kadro değişikliğiEmekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacakOcak zammıMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri

Sözlük

patavatsız 1 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 dün olanlar 1 diskalkuli 5 sus pus olmak 1 pilavın daha çok su kaldırması olayı 3 editörlerin radyoculuğa merak salması 2 balık temizlemek 6 Blade Runner 1 ben bu odaya neden gelmiştim 3

Son Haberler

Yangın faciası: 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybettiTesla'nın satışları ilk kez yıllık bazda düştüEnflasyon verileri bugün açıklanıyor: Beklenti ne yönde?Serbest muhasebecilikte asgari ücret tarifesi belirlendiEmekli ve memur maaşı netleşiyor! işte masadaki rakamlar

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri