Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2025 10:03
Aralık ayı enflasyon oranı 1.03

Yarım Ali ve üyelerinin eseri...


Exsoso
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:04

Şaka gibi ama gerçek.


alibrtc
Şube Müdürü
03 Ocak 2025 10:18

Memurlara müstehak hala aynı sendikada duruyorlar.


iras
Genel Müdür
03 Ocak 2025 10:22

Suriyenin hamisiyiz imar edeceğiz oraları plaka takmanın sorumlulukları varorumluluk


emrahüzülmez
Memur
03 Ocak 2025 10:23

0.50 çıkar demiştim yanıldım :)


Redre
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:25

3 buçuk ali 1.03 ali olarak güncellendi


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2025 10:36

0.47 de refah payı alcam

yine buçuğa tamamlatcam

hadi iyisiniz :)))


khamul
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:36

şaka gibi ya bu kadarı da olmaz artık

Toplam 7 mesaj

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