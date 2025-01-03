Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2025 10:04
Yeni yönetmelikten dolayı tayin cezası 1yıldan 2 yıla çıkanlar?

son 2 yıl saçmalığını ilan metnine ekleyerek tayin cezası 1 yıldan 2 yıla çıkarılan mağdurlar burada mı? sendikası ile görüşen var mı bu konuda ne yapacağız. göz göre göre hakkımız yeniliyor

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