Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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03 Ocak 2025 10:04
Ocaktaki Memur zam oranı 11,55 oldu

Aralık enflasyonu 1,03 açıklandı. Memur zam oranı 11,55 oldu.


Çorluilolsun
Şef
03 Ocak 2025 10:06

hakkım haramdır yazıklar olsun


murathekim28
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:06

%12 bile değil. Çok yazık.. Bu kararı verenleri Allaha havale ediyorum.


xfactory9025
Daire Başkanı
03 Ocak 2025 10:07

11,78


Türkçeci_7
Müsteşar
03 Ocak 2025 10:07

Oldu olacak eksi açıklasalarmış yazıktır göz göre göre hak yeniyor


M Can
Genel Müdür
03 Ocak 2025 10:11

Memur ve memur emeklisi oranı % 11. 54 ,

Bağkur ve SSK emeklisi oranı % 15.75 oldu..

Cümleten geçmiş olsun....


bulaşşıkk
Memur
03 Ocak 2025 10:12

Oy verdikleriniz veriyor bu kararı boşuna şikayet etmeyin


fsinatra
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:20

bir sendika düşünün ki memuruna enflasyon farkını bile aldıramıyor. yazıklar olsun


tolgperperek
Daire Başkanı
03 Ocak 2025 10:42

sendika değil hükümetin marabası

fsinatra, 2 saat önce

bir sendika düşünün ki memuruna enflasyon farkını bile aldıramıyor. yazıklar olsun


Hasan Şahin Gümüş
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:44

herşey dahil 50 bin alan bir memurun maaşı ne kadar olur şimdi.


culukculuk
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:45

herşey ateş pahası bi aldığın ürün 15 gün sonra ayın fiyata alamıyon sürekli herşeylere zam geliyor. nasıl 1,03 müş enflasyon milleti kandırmayın yeter artık


vet.mç
Daire Başkanı
03 Ocak 2025 10:49

Peşinden gidilen malüm sendikayı da ekle?

bulaşşıkk, 2 saat önce

Oy verdikleriniz veriyor bu kararı boşuna şikayet etmeyin


Kpsbirincisi
Genel Müdür
03 Ocak 2025 10:51

Aralık'ta neyin fiyatı arttı ki kaç çıkmasını bekliyordunuz. Artık ezbere dönüştü bu da fiyat artmasa da artmış saniyorsunuz heralde.

culukculuk, 1 saat önce

herşey ateş pahası bi aldığın ürün 15 gün sonra ayın fiyata alamıyon sürekli herşeylere zam geliyor. nasıl 1,03 müş enflasyon milleti kandırmayın yeter artık


harbigenco
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:51
55 küsüratlı bişey alırsın
Hasan Şahin Gümüş, 1 saat önce

herşey dahil 50 bin alan bir memurun maaşı ne kadar olur şimdi.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
03 Ocak 2025 11:02

2024 ocak maaşıma baktım, birde şimdiki ocak ayı maaşıma bakıyorum, yıldan yıla fark %35 gözüküyor. Oysaki TÜİK'e göre yıllık enflasyon %44.

Aslında biz temmuzda da zam aldığımızı unutuyoruz, dolayısıyla eğrisi doğrusu %35 artış olmuş oluyor yıldan yıla bakarsak.


culukculuk
Aday Memur
03 Ocak 2025 11:11

süt ürünlerine zam geldi aralıkda

Kpsbirincisi, 59 dk. önce

Aralık'ta neyin fiyatı arttı ki kaç çıkmasını bekliyordunuz. Artık ezbere dönüştü bu da fiyat artmasa da artmış saniyorsunuz heralde.


HasanHndn
Memur
03 Ocak 2025 11:19

Aldığımızı unutmuyoruz. Temmuzda 49 bin aldım Aralık 45 di. Alamıyoruz onu söylüyoruz. Asgari ücret kararından vergi yok ama üstünde alanı soyuyorlar. Bu sene 158 bin olmuş yani martta sizinle yine görüşelim. Zam aldınız mı almadınız mı görelim!!!

sucukluyumurta1, 48 dk. önce

2024 ocak maaşıma baktım, birde şimdiki ocak ayı maaşıma bakıyorum, yıldan yıla fark %35 gözüküyor. Oysaki TÜİK'e göre yıllık enflasyon %44.

Aslında biz temmuzda da zam aldığımızı unutuyoruz, dolayısıyla eğrisi doğrusu %35 artış olmuş oluyor yıldan yıla bakarsak.


culukculuk
Aday Memur
03 Ocak 2025 11:21

4 puan hakkımı yiyorlar

M Can, 2 saat önce

Memur ve memur emeklisi oranı % 11. 54 ,

Bağkur ve SSK emeklisi oranı % 15.75 oldu..

Cümleten geçmiş olsun....


eem94
Şef
03 Ocak 2025 11:21

Bari enflasyon oranı kadar alabilseydik .%15,75 son 6 aylık enflasyon ama biz %11,55 alıyoruz. Temmuzda da yine enflasyon oranından düşük almıştık.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
03 Ocak 2025 11:29

ben sizle aynı fikirdeyim ancak matematiksel olacakta şimdilik durum bu, "şimdilik" diyorum farkındaysanız.

HasanHndn, 31 dk. önce

Aldığımızı unutmuyoruz. Temmuzda 49 bin aldım Aralık 45 di. Alamıyoruz onu söylüyoruz. Asgari ücret kararından vergi yok ama üstünde alanı soyuyorlar. Bu sene 158 bin olmuş yani martta sizinle yine görüşelim. Zam aldınız mı almadınız mı görelim!!!


Anuşirvann
Genel Müdür
03 Ocak 2025 11:39

Aralık ayında birçok market indirim kampanyası yaptı. Ayrıca akaryakıt fiyatları değişmedi. Acaba bundan dolayı mı düşük çıktı bu ay?

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