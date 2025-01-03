Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2025 10:06
11,54 artış

Hayırlı olsun.


lastcheva
Memur
03 Ocak 2025 10:09

Harca harca bitmez.


Atmaca9
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:12
11.55 memur eflasyona ezildi

xfactory9025
Daire Başkanı
03 Ocak 2025 10:12

11,78 değil mi siz nasıl hesaplıyorsunuz


office chief
Memur
03 Ocak 2025 10:16

Arkadaşlar hepimiz bittik maaşa zam gelmez 11. 54 zaten eridi ekmeğe dolmuşa zam geldi:(


Exsoso
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:18

11.78 olsa ne olur ki? %0.23 fark var.

xfactory9025, 2 saat önce

11,78 değil mi siz nasıl hesaplıyorsunuz


al1yuks3l
Genel Müdür
03 Ocak 2025 10:39

Ben niye 10,73 olarak hesaplıyorum 1,003 ile çarpmıyor muyuz?


ilterdogan
03 Ocak 2025 10:49
Memura iyi olmuş ama emekliye üzüldüm

Exsoso
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:50

Hocam 1, yapıp yanına virgül koymadan aynı şekilde enflasyonu yazıp çarpıyorsun. Eğer enflasyon 10 dan küçükse başına sıfır ekliyorsun bu kadar.

al1yuks3l, 1 saat önce

Ben niye 10,73 olarak hesaplıyorum 1,003 ile çarpmıyor muyuz?


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:51
155 yazarak mesaj verilmiş:)

sucukluyumurta1
Genel Müdür
03 Ocak 2025 11:03

2024 ocak maaşıma baktım, birde şimdiki ocak ayı maaşıma bakıyorum, yıldan yıla fark %35 gözüküyor.

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