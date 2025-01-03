Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2025 10:06
Maaş zammı oranı 11,54

Hayırlı olsun.


lastcheva
Memur
03 Ocak 2025 10:09

Harca harca bitmez.


Atmaca9
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:12
11.55 memur eflasyona ezildi

xfactory9025
Daire Başkanı
03 Ocak 2025 10:12

11,78 değil mi siz nasıl hesaplıyorsunuz


office chief
Memur
03 Ocak 2025 10:16

Arkadaşlar hepimiz bittik maaşa zam gelmez 11. 54 zaten eridi ekmeğe dolmuşa zam geldi:(


Exsoso
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:18

11.78 olsa ne olur ki? %0.23 fark var.

xfactory9025, Dün

11,78 değil mi siz nasıl hesaplıyorsunuz


al1yuks3l
Genel Müdür
03 Ocak 2025 10:39

Ben niye 10,73 olarak hesaplıyorum 1,003 ile çarpmıyor muyuz?


ilterdogan
03 Ocak 2025 10:49
Memura iyi olmuş ama emekliye üzüldüm

Exsoso
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:50

Hocam 1, yapıp yanına virgül koymadan aynı şekilde enflasyonu yazıp çarpıyorsun. Eğer enflasyon 10 dan küçükse başına sıfır ekliyorsun bu kadar.

al1yuks3l, Dün

Ben niye 10,73 olarak hesaplıyorum 1,003 ile çarpmıyor muyuz?


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:51
155 yazarak mesaj verilmiş:)

sucukluyumurta1
Genel Müdür
03 Ocak 2025 11:03

2024 ocak maaşıma baktım, birde şimdiki ocak ayı maaşıma bakıyorum, yıldan yıla fark %35 gözüküyor.


ahmet_melih
Aday Memur
03 Ocak 2025 11:57

https://www.ozkansoft.com/mahep.php

Maaşınızı buradan hesaplayabilirsiniz.

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