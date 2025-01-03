Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2025 10:10
Asgari ücrete verilen oran memura parça parça dahi verilmeyecek gibi.

Ocak ayı artışı 11. 55 oldu. 2025 enflasyon beklentisi %21 bu da temmuzda %10 civarı bir artış demek. Toplam %23 civarı bir artış olur ki tek seferde değil parça parça. Gelir vergisini hiç katmıyorum işin içine.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
03 Ocak 2025 11:04

2024 ocak maaşıma baktım, birde şimdiki ocak ayı maaşıma bakıyorum, yıldan yıla fark %35 gözüküyor.

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