Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 10:13
1,03

Aralık ayı enflasyonu.

2024 yılı emekliler yılı ilan edilmişti, emekliler öldü.

2025 yılı memurlar yılı olarak ilan edilmişe benziyor.


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Ocak 2025 10:18
yalamalar ve yalakalar bundada şükredecek bir şey bulurlar ...

mobedan
Daire Başkanı
03 Ocak 2025 10:33

"Küsuratlı açıklayalım da salladığımız belli olmasın."


Yanasipyanasip
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:33

Şükür buna Allah devletimize zeval vermesin


bahçesaray
Memur
03 Ocak 2025 10:41

Allah devletimize zeval vermesin


bulaşşıkk
Memur
03 Ocak 2025 10:42

Devletimize zeval vermesin ama bir an önce bizi bu zalim hükümetten kurtarsın.

Yanasipyanasip, 1 saat önce

Şükür buna Allah devletimize zeval vermesin


BuAşkFazlaSana
Şef
03 Ocak 2025 10:52

Bu zevalcilerle hevalcilerden çektiğimiz kadar hiçbir şeyden çekmedik.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Ocak 2025 10:59

Devlete zeval vermesin, zeval verecekse millete versin.

Audiler mercedesler makamlardan eksik olmasın. Devletimizi kötü yöneten idarecilerimiz salatanat sürmeye devam etsinler.


Mduroy
Aday Memur
03 Ocak 2025 11:11

1 milyon 250bin yandaş yalayıcı memurum varken ben %1 bile zam vermezdim reis yine insaflı davranıyor.


Yanasipyanasip
Aday Memur
03 Ocak 2025 11:28

Şükür edin şükür yaaa hakkkkk

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