Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2025 10:39
MemurSen Üyeleri

Evet, sadece biriniz olsa yeter.... Ne düşünüyorsunuz bu zamla ilgili, sendikanızla ilgili...


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2025 10:41

sendikamız çok eyidir

hepinizi bekliyoz

bu sefer buçuk olmadı ama bir sonrakinde olcak inşallah :))


Son5yil
Memur
03 Ocak 2025 10:42

Forumda da hiç memursenli yok... Halbuki milyon üstünde üyesi var...


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2025 10:44

ali başkanlarının masaya yumruğunu vurmasını bekliyorlar

birazdan efsane ali başkanımız refah payı için açıklama yapar

Son5yil, 1 saat önce

Forumda da hiç memursenli yok... Halbuki milyon üstünde üyesi var...


Son5yil
Memur
03 Ocak 2025 10:45

Gerçekten de forumda memursenli yokmuş. Çok yanılmışım yaaa

üçbuçukali, 1 saat önce

ali başkanlarının masaya yumruğunu vurmasını bekliyorlar

birazdan efsane ali başkanımız refah payı için açıklama yapar


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2025 10:48

onlar şu anda kutlamada halay çekiyorlar

11.54 zam onlar için çok büyük bir zafer

eminim en az yarısı şu anda sokakta çılgınlar gibi seviniyordur.

Son5yil, 1 saat önce

Gerçekten de forumda memursenli yokmuş. Çok yanılmışım yaaa


Son5yil
Memur
03 Ocak 2025 10:50

Hala bir tane, vicdanı olduğunu düşünen yetkili sendika üyesi birini bekliyorum değerlendirme için, yok mudur??


mura_t_arslan
Memur
03 Ocak 2025 10:52

kardesim bu sendika mevzusunun toplu sozlesmeyle alakasi olmadigini butun memurlar biliyor iste neyi zorluyorsunuz anlamiyorum. istediginiz sendikaya gecin, komisyonda 5 sendika 6 hukumet uyesi olacak, grev hakkimiz olmayacsk. kimse bundan bir adim ileriye gidemez.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2025 10:54

başarılı buluyorsun yani sendikayı

kaç dönemdir 0 (SIFIR) kazanım sağlayan bir sendikayı

alkışlarsın sen şimdi eminim bu 11.54 ü

mura_t_arslan, 59 dk. önce

kardesim bu sendika mevzusunun toplu sozlesmeyle alakasi olmadigini butun memurlar biliyor iste neyi zorluyorsunuz anlamiyorum. istediginiz sendikaya gecin, komisyonda 5 sendika 6 hukumet uyesi olacak, grev hakkimiz olmayacsk. kimse bundan bir adim ileriye gidemez.


LostMurat28
Aday Memur
03 Ocak 2025 10:58

15 yıl kamuda çalıştım, Pazartesi istifa dilekçemi veriyor ve Şubat'ta ülkeden ayrılıyorum. Daha öncesinde de yurtdışı deneyimim oldu ve mukayesem şu ki; bizler hakikaten demokrasiden yoksun körleriz. Yönetimin bizlere hizmet etmek ve refaha erdirmek ile mükellef olduğu bilincinden yoksunuz. Sonuç olarak bu toplum bunu ve daha da kötüsünü hak ediyor, toplumlar seçimlerinin sonuçlarını yaşar.


Essulus
Aday Memur
03 Ocak 2025 11:21
kardeş ne desen haklısın. sendikanın zam oranında gerçekten de suçu olmayabilir ama bir kere eylem kararı almayan, hükümeti halkın önüne atmayan sendika satılıktır, satılmıştır...
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