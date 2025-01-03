Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2025 10:43
Kredi kartından 100 bin alışveriş yapmak mı mantıklı 100 bin kredi mi.

Kredi kartından 100 bin çeksem mi mantıklı olur yoksa halk bankasından mesela 100 bin kredi çeksem geri ödemesi 150 bin oluyor karttan alışveriş yapsam ödeme yapsam mesela 12 taksit yapsa adam ya da tek çekim yapsa da banka taksitlendirse hangisi mantıklı olur.

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