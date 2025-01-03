Bu nasıl meslek

Böyle mesleğin de sistemin de Allah belasını versin. 8 sınıfsın sen. Derse girdiğim de ilk tepki hocam test çözmeyelim çok sıkıcı. Ya sen ne yapmayı bekliyodun okulda. Test çözme, kitap okuma, not almak isteme. Başka ne yapılcaktı derste. Zaten sınıfın yarısı sınava bile girmeyecek o yüzden test dahi istemiyor dersle alakası yok. Ben sınıfım bu yarısıyla mı uğraşayım yoksa geri kalan dersle uğraşanlarla mı?

Diğer kademelerde. Hadi ders işledik tamam sıkıldınız biraz rahatlatalim sizi. Ya oscarlık film, animasyon her neyse onu açarız, hocam bu sıkıcı başka bisey izleyelim 30 farkli istek. Çocuk tahtadaki şeyi izlememek için boş duvara bakar mı ya. Gerçekten 40 dakika boş duvarı izledi şaka gibi.

Hadi kitaptan işlemeyelim ders sıkıldınız o zaman tahtadan grafikli animasyonlu ders vidyosu üzerinden gidelim? Yok onu da izleyemezler ondan da sıkılırlar.

Test çözerken birbirine bakmalar. Çocuk neden bakıyorsun arkadaşına burda amaç öğrenmek istersen hepsini yanlış yap hiç sıkıntı yok asla kızmam. Koca bir suskunluk neden baktığını da bilmiyor.

İğrenç, rezil bir hal. Bide milli eğitimden gelip netleri yükseltelim hocam demezler mi şaka gibi. Gel sen gir de yükselt diyecem bidahakine.