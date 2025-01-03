KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 11:13
AGS
bölüm mezunu olup formasyonu olmayan arkadaşlar da ags'ye girebilecek mi ?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

günaydın sözlük 1 balık temizlemek 6 editörlerin radyoculuğa merak salması 2 ferdi tayfur 9 zoraki şiir yazmaya çalışmak 7 nick'in anlamı 3 günü noktalamak 1 baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş 1 dün olanlar 1 Kirpi 3

Son Haberler

KPSS-2024/2: yerleştirme sonuçları açıklandıİşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...Ulaşım Desteği'nin üst limiti tek yön için 1900 liraya yükseltildiAnkara'da ekmeğe zam geldiDünya ikincisi olan keskin nişancılar jandarmanın gururu

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri