AİLE BİRLİĞİ HAKKINDA YARDIM

Merhabalar. 2025 iller arasına tercih vermeyi düşünüyorduk ancak aile birliğinin D veya E bölge grubunda sağlanacağı yazısını görünce şoka uğradık ve şu an kararsız kalmış durumdayız tercih yapıp yapmamakta. Fikir ve yardımlarınızı yazabilirseniz çok mutlu olurum.

Eşim Tıbbi Sekreter. Eğer Ankara'ya iller arası başvurusu yaparsa %100 gelecek. Ve Ankara'da ki bölge grubu 1/C olacak. Ben Odyometri Teknikeriyim ve eş durumu için başvuru yapacaktım ancak bölge ve grubum 4/D. Ankara'ya eş durumu yapmak istiyorum.

Bu durumda kesinlikle red mi gelir eş durumu ? Ne yapmamız lazım. Elimiz kolumuz bağlandı. bütün planlarımızı bu iller arası tayinine göre yapmıştık.