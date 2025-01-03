Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 11:33
%11 zam oranı çok fazla keşke maaşlar düşse fazla para alıyor memurlar.

Sarı sendikaya bu kadar üye varken bence %-10 falan yapılmalıydı bize asgari ücret verseler bile kafi, hatta ben olsam daha fazla sarı sendikaya üye olurdum, herkes hak ettiği gibi yaşıyor derler ya biz de bunu hak ediyoruz..

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