Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2025 12:04
İdari yargıda dava tecrübelerim

28 aralık 2023 de ydli davayı açtım yd kararı 4 ayda çıktı tebliğini bayram öncesine getirdiler.

dosya teatisi bitti. hakime dosyayı 35 gün daha havale etmediler (fikrimce kurum 2. savunma vermediği içindir) öyle böyle yıl sonu oldu tekemmül sırasınca kanuni süre olan 180. günde gündeme aldılar karar verdiler 37.gün oldu karar yazılmadı, 30.günde dilekçe attım 2 gün sonra hakim rapor almış :) oldu toplamda 1 yıl 5 gün. idare sizin aleyhinize ciddi işlemlerde tesis eder ama onları denetleyen yargının pek umrunda olmayabilirsiniz her hangi bir idare mahkemesi kararını okuyunca idari yargıda devlet ile 1-0 geriden geldiğinizi anlayabilirsiniz. işinizin kolaylığı işlem tesisi eden kurumdakilerin bilgisine tecrübesine kalmış kurnaz ve süreci iyi bilen birileri tesis etmişsse artık hakimlerin vicdani ile adalet yerini bulursa bulur. sosyal ve yaşam güvenliğinden gün geçtikçe uzaklaşan bir ülke olma yolunda ilerliyoruz ne yazik ki..

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Heyet bitiminde başlama yapmadan tek hekim raporu alınır mı?Gerekçeli karar yasada belirtilen süre de yazılmadıJandarma yüksek disiplin kuruluDisiplin cezası iptali davası için gerekli evraklar hangileridir ?Soruşturma İzni Hk.Danıştay 2.daire başkanlığı kararlarıAdli YardımSosyal Medya aracılığıyla paylaşım yapan memura disiplin cezası ?Danıştay 2.Daire

Sözlük

kaşıkçı elması 1 oynamayı bilmeyen gelin 1 Poşet ister misiniz 2 ferdi tayfur 10 evlilik korkusu 4 ben bu odaya neden gelmiştim 3 sus pus olmak 1 tombala 1 kasıtlı yalnızlaştırmak 3 pirinç pilavı 1

Son Haberler

Üniversiteden mevzuata aykırı ilan!Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecekAnkara, İstanbul kar geliyor! Hafta sonu yağacakBaran: Türk-Alman iş birliği ekonomimize ve ihracatımıza değer katacakHAK-İŞ Başkanı Arslan: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri