KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 12:15
Merkezi alım sonuçları/iibf

merhabalar. ne düşünüyorsunuz sonuçlar hakkında arkadaşlar? sadece kamu yönetimi alan yerler 84 bandında kalmış. ilk alım için iyi geldi bana. daha üç merkezi ve bakanlık alımları var önümüzde. 79,5 bandını görür mü sizce?


suigeneris0007
Aday Memur
03 Ocak 2025 12:43
83.5 puanla atanamadım atananlara hayırlı olsun

elifkzla
Aday Memur
03 Ocak 2025 12:50
nereden görebiliyoruz puanları

657abc657
Aday Memur
03 Ocak 2025 12:54
2022 de merkeziden önce çevre bakanlığı almış sanırım. o yüzden orda 83 ler de var ilk merkezide. şu an kimse gitmedi önümüzden.

farefar
Aday Memur
03 Ocak 2025 12:58
86.5 uluslararası ilişkiler eüaş Marmara ereğlisi

lylabz
Aday Memur
03 Ocak 2025 13:02

84.3 eti maden bigadiç atandım gençler sizler nerelere atandınız


Sansasyonell
Aday Memur
03 Ocak 2025 13:08

Görmez boşuna umutlanma


dedigimiyapin
Aday Memur
03 Ocak 2025 13:40

istanbul niye yazıyorsunuz arkadaşlar . kira maaşınızın yarısı ,seneye 3te 2 si bile olabilir . günde 4 saatiniz trafikte. , deprem olunca cehenneme dönecek buralar. bi dahaki atama yazmayın oğlum istanbulu . memur maaşıyla. ortamlara falan akamazsınız . cafeler bile kurşunlanıp duruyor sürekli zaten. bırakın mecburen istanbulda olması gerekenler yazsın.


Sansasyonell
Aday Memur
03 Ocak 2025 13:52

İstanbula atananlar neyi yaşıyo acaba? Şehir dışından istanbula gelmek kadar aptalca bi şey yok

dedigimiyapin, 23 dk. önce

istanbul niye yazıyorsunuz arkadaşlar . kira maaşınızın yarısı ,seneye 3te 2 si bile olabilir . günde 4 saatiniz trafikte. , deprem olunca cehenneme dönecek buralar. bi dahaki atama yazmayın oğlum istanbulu . memur maaşıyla. ortamlara falan akamazsınız . cafeler bile kurşunlanıp duruyor sürekli zaten. bırakın mecburen istanbulda olması gerekenler yazsın.

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