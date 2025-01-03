Merkezi alım sonuçları/iibf

2022 de merkeziden önce çevre bakanlığı almış sanırım. o yüzden orda 83 ler de var ilk merkezide. şu an kimse gitmedi önümüzden.

2022 de merkeziden önce çevre bakanlığı almış sanırım. o yüzden orda 83 ler de var ilk merkezide. şu an kimse gitmedi önümüzden.