Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2025 12:21
Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.

2023 temmuz zammından başlayarak 4 zam dönemi boyunca en düşük zam oranları hep memur emeklisine veriliyor. En düşük emekli maaşına eşitleyecekler nerdeyse, asgari ücretin bile altına düşmeye başladı emekli memur maaşları. Bu konuyu konuşan bile yok üstelik, ne olacak bunu sonu? Memurlar da hiç emekli olmayacak gibi bu konuyu es geçiyorlar, emekli olunca çok pişman olacaklar


debug
Genel Müdür
03 Ocak 2025 13:38

En düşük emekli memur maaşı 19 bin! asgari ücret 22 bin! Hayaldi gerçek oldu!

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