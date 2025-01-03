Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ocak 2025 12:47
Aile yardım bildirimi nasıl yapılır?

Eşim sigortalı işte çalışıyor ama 2 bin tl aile yardımı yattı geçen ay onu nereye bildirmek lazım yada bu ay otomatik kesilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerAdana iline tercih yapmak isteyenlerİcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkındaYılbaşı görevi ve taltifResmi araçla kaza2025 genel atama dönemiİcra ve faiz sarmalıDisiplin cezasına itiraz

Sözlük

kaşıkçı elması 1 oynamayı bilmeyen gelin 1 12 üzüm ritüeli 9 sus pus olmak 1 suizan 1 ben bu odaya neden gelmiştim 3 patavatsız 1 sözlükte düşünce özgürlüğü 9 üç vakte kadar 2 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1

Son Haberler

Üniversiteden mevzuata aykırı ilan!Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecekAnkara, İstanbul kar geliyor! Hafta sonu yağacakBaran: Türk-Alman iş birliği ekonomimize ve ihracatımıza değer katacakHAK-İŞ Başkanı Arslan: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri