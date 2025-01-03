MEB İçin Kariyer Basamakları Sürpriz Oldu Sanırım

MEB mebbis sisteminden yapılacak onay işlemlerini, hatta daha da öncesi kanun çıktığından beri yönetmelik ve kılavuzu da beklenen zamanda hazır hale getiremedi.

Kılavuzda açık açık 2 Ocakta onay işlemlerinin olacağı yazıyor olmasına rağmen MEB yine her işinde olduğu gibi dediği zamanda yapmadı.

Öğretmenlerin kariyer basamakları eğitimlerini bitirmiş olmaları MEB için süpriz birşey miydi acaba? Mart-Nisan gibi mi bitireceğimizi düşünüyorlardı?