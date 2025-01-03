Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2025 13:54
Memur Maaşları Fırlamıştır ve öğretmenler yaklaşık 2000 dolar alacak.

Ortalama en düşük maaşlı bir memur Ocak ayında yaklaşık 1500 dolar alacak öğretmenler ise 2000 dolar. Neyinize yetmiyor bu rakamlar? Refah olarak İtalya'yı, Slovenya'yı...vs bile solladık. Bundan yaklaşık 3-4 yıl önce en düşük memur maaşı 500 dolar bile etmiyordu. Sağ olsun Mehmet Şimşek enflasyonu indirdi, Erdoğan ülkeyi uçurdu. Hiç boşuna kimse devletimizi eleştirmesin.

Çok Yazılan Konular

Ocak 2025 Zam oranıOcaktaki Memur zam oranı 11,55 olduKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurSen ÜyeleriMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !11,54 artış2024 Aralık maaşlarımızı yazalımAralık ayı enflasyon beklentileriOcak 2025 zammıKadrolu hizmetli kurum ve kadro değişikliği

Sözlük

ipliği iğneye geçirmek 5 ocak 2025 memur zammı 1 İçim Yanar 8 diyet yapana kurulacak cümle 1 Para Avcısı 5 editörlerin radyoculuğa merak salması 2 kitap kurdu 1 gassal 5 tombala 1 nick'in anlamı 3

Son Haberler

Üniversiteden mevzuata aykırı ilan!Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecekAnkara, İstanbul kar geliyor! Hafta sonu yağacakBaran: Türk-Alman iş birliği ekonomimize ve ihracatımıza değer katacakHAK-İŞ Başkanı Arslan: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri