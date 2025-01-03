Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2025 14:12
Mühendis Tek-Sen

Arkadaşlar merhaba, biliyorsunuzdur Mühendis Tek-Sen kuruldu ve faaliyetine başladı. Üye olan arkadaşları kurumlarındaki idari işler vs. korkutuyormuş yeni sendikalara geçenleri işten atıyorlar vs


HedefKpss2026
Aday Memur
03 Ocak 2025 14:13

Sizce böyle bir şey olabilir mi, KESK'te bile bir sürü kişi yok mu? Atacak olsalar onları atar şu anki idare.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yıllık iznim yandıÖrgün eğitim ve VardiyaYeni çıkan kanunla Sözleşmeli personelin yer değiştirmesi nasıl olacak?7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin Hakkında4/B Büro Personeli - Tıbbi SekreterKadroludan sözleşmeye geçişte yıllık izinSözleşmenin Yenilenmemesi4/B Programcı Kadrosunda çalışan Bilgisayar Mühendisliği MezunlarıTarım ve Orman Bakanlığı becayiş düşünenlerSözleşmeli Personeller Kamu Görevlisidir

Sözlük

üç vakte kadar 1 sofraya aç oturup aç kalkmak 1 Para Avcısı 6 kitap kurdu 1 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 ferdi tayfur 12 nuh'un gemisi 7 ankara'ya deniz de gelir sen bana gelmezsin 3 boru sesi 2 Kitap okuduğunu her fırsatta göze sokan insan 7

Son Haberler

İlanlarda, fakülte bazlı sınırlandırma yapılmamalı!Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldüAile Hekimliğinde yeni dönem başladıErdoğan: Enflasyon verileri, politikalarımızın doğruluğunu teyit ettiKKM hesap bakiyelerindeki düşüş sürüyor

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri