Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2025 14:19
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışma Şartları Nasıl? İller Arası tayin düşünen var mı?

Her tayin döneminde kadro (Psikolog) açan bir yer çalışma şartları çok mu kötü acaba?


Elif.18
Aday Memur
03 Ocak 2025 15:52
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