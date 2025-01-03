Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2025 14:53
Onaylı hizmet belgesi almak

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Devlet Memuru veya Sözleşmeli Personel olarak görev yapmış ve halen görev yapmakta olanlar için Kurumlarından alacakları hizmet belgesi"

Evrak teslimi aşamasında bu belge isteniyor.

Eski çalıştığım kurum benden çok uzakta o yüzden posta yoluyla alınır mı? Daha önce alan var mı?

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Sözlük

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