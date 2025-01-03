Onaylı hizmet belgesi almak

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Devlet Memuru veya Sözleşmeli Personel olarak görev yapmış ve halen görev yapmakta olanlar için Kurumlarından alacakları hizmet belgesi"

Evrak teslimi aşamasında bu belge isteniyor.

Eski çalıştığım kurum benden çok uzakta o yüzden posta yoluyla alınır mı? Daha önce alan var mı?