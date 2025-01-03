Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2025 15:05
Yıllık enflasyon %44,4 Memur zammı %33

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2024 yılı enflasyon oranı %44.4 (TÜİK verisine göre :) ) artarken memurun 2024 ocak ayında aldığı maaşa temmuz ayında %19.3 ve ocak ayında %11,54 zam yapılarak 1,193*1,1154=1,3307 yani %33,07 ZAM yapılmış oldu. Şimdi bunun adı zam mı oluyor yoksa maaşta indirim mi oluyor. 3 verip 5 almaya zam denir mi diyeceğim o da olmayacak. çünkü önce 5 alıp 3 veriliyor bu durumda.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
03 Ocak 2025 15:10

mehmet şimşek varken daha da azalmadığına şükretmek lazım. şimşek'e kalsa muhtemelen asgari ücret kadar vergi istisnasını kaldırırdı.


Kalet
Daire Başkanı
03 Ocak 2025 15:24

Zam deği,l zamcık.

Bkz: Olacak O Kadar.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
03 Ocak 2025 15:36

MemurSen nasıl başardı bunu tebrik ederim, büyük başarı.

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