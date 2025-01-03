Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 15:21
HACİZ

YAZMAYA BAŞLARKEN,,,,

BU BORCU NASIL YAPTIN DİYE YARGILAMAYIN, YAPTIK BİR ŞEKİLDE. HATAMI ANLADIM. GEÇMİŞTE TAKILMAK ÇÖZÜM ÜRETMEZ.

VAKIFBANK 500.000(HER AY 40.000) YAPI KREDİ 150.000(HER AY 15.000)

ZİRAAT BANKASI 300.000(HER AY 25.000) BORÇLARIM VAR.

MAAŞ HESABIM İŞ BANKASI VE ORAYA BORCUM YOK.

AYLIK KAZANCIM 55.000 MAAŞ + 10.000 EK DERS + 30.000 (ELDEN KAZANDIĞIM EK GELİR, MAAŞ HESABINA YATMIYOR) ÜZERİMDE EV ARABA HİÇBİR ŞEY YOK. KİRADA OTURUYORUM, KİRAM 10.000 ELDEN KAZANDIĞIM PARAYLA ZİRAATİ ÖDÜYORUM. ZİRAAT BORCU

ARALIK 2025 DE BİTECEK.

ANCAK VAKIFBANK VE YAPI KREDİYİ ARTIK ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİLİM.

BURADAKİ BORÇLARI İCRAYA BIRAKMAK İSTİYORUM.

TEK SEÇENEĞİM BU O YÜZDEN İCRAYA BIRAKMA SAKIN FALAN DEMEYİN, ELDEN KİMSEDEN BORÇ ALAMAM. VEREN DE OLMAZ ZATEN. HERKESİN DURUMU KÖTÜ.

BENİM SORULARIM ŞUNLAR:

1)İCRA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

2) MAAŞIN KAÇTA KAÇI KESİLİYOR?

ZATEN 1 YILDIR KIT KANAAT YAŞAMAYA ALIŞTIM. KREDİ KARTLARIMI KULLANMIYORUM, KAPATTIM. KİRA VE FATURALARIM DA 12-13 BİN FALAN TUTUYOR.

EĞER MAAŞIN 4DE 1 İ KESİLECEKSE VE BORCUM MAAŞ HESABINDAN OLMADIĞI İÇİN MAAŞ HESABINA KOMPLE BLOKE KONMAYACAKSA ARTAN

PARAYLA ELDEN ALTIN, DÖVİZ BİRİKİM YAPIP 2-3 YILA DÜZE ÇIKAR MIYIM?


bahçesaray
Memur
03 Ocak 2025 15:27

icra dairesi kuruma yazı yazar, 1/4 kesilir ama yazıda bütün gelirlere mi yoksa sadece maaşa mı icra gelir o mahkeme kararına bağlı,hesabına bloke gelmez, ne kadar az ödenirse o kadar faiz ve ödeme süresi uzar


GargamelSirin
Aday Memur
03 Ocak 2025 15:40

Maas ve ek ders 55.000 falan. ikisine de gelse sıkıntı yapmam. 30.000 lik ek gelir zaten banka hesaplarına yatmıyor. Elden kazanıyorum.

bahçesaray, 40 dk. önce

icra dairesi kuruma yazı yazar, 1/4 kesilir ama yazıda bütün gelirlere mi yoksa sadece maaşa mı icra gelir o mahkeme kararına bağlı,hesabına bloke gelmez, ne kadar az ödenirse o kadar faiz ve ödeme süresi uzar


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Ocak 2025 15:48

Hesaplara bloke gelebilir ama anlık duruma gelir.

Ayın 16sında saat 10'da bloke konursa tam o an olan paralara bloke koyarlar, onları kurtarmaya uğraşma. Hesapta para bırakma. Sonradan yatan paraları çekebilirsin.

-Muhtemelen- ödemediğin üçüncü taksitten sonra bankalar icra işlerine başlar. Maaşının dörtte biri ve tüm ek ödemeler diye gelir genelde yazı. Yani ekders vs. de kesilir. (%90 ihtimal)

İlk icrayı başlatan, ilk mektubu gönderen banka ilk sırayı alır, sonrakiler kesinti için sırada bekler.

İcra yoluyla parasını taksit taksitte olan alan banka yıllarca bunu sürdürür. Diğer bankalar 3-5 yıl bekler, sonra senin borcunu bir varlık yönetim şirketine 3 kuruş karşılığında devreder.

5-6 yıl sonra varlık yönetim şirketi sana gelir, başına iş açacaklarını, hemen borcunu ödemen gerektiğini söylerler. Asla ters düşme. Şuan imkanım yok, 3-5 seneye kadar borçlarım bitebilir, o zaman görüşelim de.

Pazarlık yaparlar, tüm faizleri silelim derler, en sonunda yarısını bari öde tüm borcunu silelim derler. Artık orası sana kalmış.


Abıhayat2
Memur
03 Ocak 2025 15:55
ortalama 15 bin kesinti olur 50 bin kalır hesabına göre 30 binde elden alıyorsun eder 80 bin. 25 bin ziraate gitse 10 bin kira 13 bin faturalar dersen geriye 32 bin felan kalıyor bir ay 10 bin mutfağa gitse çoluk cokuk varsa 5-10 da onlara gitse 10- 15 bin gibi bir şey kalır altın için ne ayiracan bu paraya o borç bitmez gibi bu sarmala girme derim

GargamelSirin
Aday Memur
03 Ocak 2025 16:00

Bekarım. Keyfi harcamalarimi minimuma indirdim. O sarmala girmezsek de elime hiç para kalmayacak. Kira bile odeyemeyecek duruma gelecegim. Ayrıca ziraat borcu aralıkta bitince elden kazandığım para ile daha fazla artirabilirim.

Abıhayat2, 12 dk. önce
ortalama 15 bin kesinti olur 50 bin kalır hesabına göre 30 binde elden alıyorsun eder 80 bin. 25 bin ziraate gitse 10 bin kira 13 bin faturalar dersen geriye 32 bin felan kalıyor bir ay 10 bin mutfağa gitse çoluk cokuk varsa 5-10 da onlara gitse 10- 15 bin gibi bir şey kalır altın için ne ayiracan bu paraya o borç bitmez gibi bu sarmala girme derim
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