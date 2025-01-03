YAZMAYA BAŞLARKEN,,,,
BU BORCU NASIL YAPTIN DİYE YARGILAMAYIN, YAPTIK BİR ŞEKİLDE. HATAMI ANLADIM. GEÇMİŞTE TAKILMAK ÇÖZÜM ÜRETMEZ.
VAKIFBANK 500.000(HER AY 40.000) YAPI KREDİ 150.000(HER AY 15.000)
ZİRAAT BANKASI 300.000(HER AY 25.000) BORÇLARIM VAR.
MAAŞ HESABIM İŞ BANKASI VE ORAYA BORCUM YOK.
AYLIK KAZANCIM 55.000 MAAŞ + 10.000 EK DERS + 30.000 (ELDEN KAZANDIĞIM EK GELİR, MAAŞ HESABINA YATMIYOR) ÜZERİMDE EV ARABA HİÇBİR ŞEY YOK. KİRADA OTURUYORUM, KİRAM 10.000 ELDEN KAZANDIĞIM PARAYLA ZİRAATİ ÖDÜYORUM. ZİRAAT BORCU
ARALIK 2025 DE BİTECEK.
ANCAK VAKIFBANK VE YAPI KREDİYİ ARTIK ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİLİM.
BURADAKİ BORÇLARI İCRAYA BIRAKMAK İSTİYORUM.
TEK SEÇENEĞİM BU O YÜZDEN İCRAYA BIRAKMA SAKIN FALAN DEMEYİN, ELDEN KİMSEDEN BORÇ ALAMAM. VEREN DE OLMAZ ZATEN. HERKESİN DURUMU KÖTÜ.
BENİM SORULARIM ŞUNLAR:
1)İCRA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
2) MAAŞIN KAÇTA KAÇI KESİLİYOR?
ZATEN 1 YILDIR KIT KANAAT YAŞAMAYA ALIŞTIM. KREDİ KARTLARIMI KULLANMIYORUM, KAPATTIM. KİRA VE FATURALARIM DA 12-13 BİN FALAN TUTUYOR.
EĞER MAAŞIN 4DE 1 İ KESİLECEKSE VE BORCUM MAAŞ HESABINDAN OLMADIĞI İÇİN MAAŞ HESABINA KOMPLE BLOKE KONMAYACAKSA ARTAN
PARAYLA ELDEN ALTIN, DÖVİZ BİRİKİM YAPIP 2-3 YILA DÜZE ÇIKAR MIYIM?
YAZMAYA BAŞLARKEN,,,,
BU BORCU NASIL YAPTIN DİYE YARGILAMAYIN, YAPTIK BİR ŞEKİLDE. HATAMI ANLADIM. GEÇMİŞTE TAKILMAK ÇÖZÜM ÜRETMEZ.
VAKIFBANK 500.000(HER AY 40.000) YAPI KREDİ 150.000(HER AY 15.000)
ZİRAAT BANKASI 300.000(HER AY 25.000) BORÇLARIM VAR.
MAAŞ HESABIM İŞ BANKASI VE ORAYA BORCUM YOK.
AYLIK KAZANCIM 55.000 MAAŞ + 10.000 EK DERS + 30.000 (ELDEN KAZANDIĞIM EK GELİR, MAAŞ HESABINA YATMIYOR) ÜZERİMDE EV ARABA HİÇBİR ŞEY YOK. KİRADA OTURUYORUM, KİRAM 10.000 ELDEN KAZANDIĞIM PARAYLA ZİRAATİ ÖDÜYORUM. ZİRAAT BORCU
ARALIK 2025 DE BİTECEK.
ANCAK VAKIFBANK VE YAPI KREDİYİ ARTIK ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİLİM.
BURADAKİ BORÇLARI İCRAYA BIRAKMAK İSTİYORUM.
TEK SEÇENEĞİM BU O YÜZDEN İCRAYA BIRAKMA SAKIN FALAN DEMEYİN, ELDEN KİMSEDEN BORÇ ALAMAM. VEREN DE OLMAZ ZATEN. HERKESİN DURUMU KÖTÜ.
BENİM SORULARIM ŞUNLAR:
1)İCRA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
2) MAAŞIN KAÇTA KAÇI KESİLİYOR?
ZATEN 1 YILDIR KIT KANAAT YAŞAMAYA ALIŞTIM. KREDİ KARTLARIMI KULLANMIYORUM, KAPATTIM. KİRA VE FATURALARIM DA 12-13 BİN FALAN TUTUYOR.
EĞER MAAŞIN 4DE 1 İ KESİLECEKSE VE BORCUM MAAŞ HESABINDAN OLMADIĞI İÇİN MAAŞ HESABINA KOMPLE BLOKE KONMAYACAKSA ARTAN
PARAYLA ELDEN ALTIN, DÖVİZ BİRİKİM YAPIP 2-3 YILA DÜZE ÇIKAR MIYIM?