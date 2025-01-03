Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


03 Ocak 2025 16:16
Tayin hakkı hakkında bilgi
Arkadaşlar benim hem ekpss hemde normal kpss den puanım var . Engellilere verilen tayin hakkını sadece ekpssde mi kullanabiliyorum yoksa normal kpssde de kullanabiliyor muyum ?

xerohype
Aday Memur
03 Ocak 2025 17:22

Farketmez kullanabilirsin. Tayin isterken engelli raporunu belirtirsin tamam


xerohype
Aday Memur
03 Ocak 2025 17:24

Ama sözleşmeliysen onu bilmiyorum. Bu dediğim kadrolu memur için geçerli

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