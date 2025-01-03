Tayin hakkı hakkında bilgi

Arkadaşlar benim hem ekpss hemde normal kpss den puanım var . Engellilere verilen tayin hakkını sadece ekpssde mi kullanabiliyorum yoksa normal kpssde de kullanabiliyor muyum ?

Arkadaşlar benim hem ekpss hemde normal kpss den puanım var . Engellilere verilen tayin hakkını sadece ekpssde mi kullanabiliyorum yoksa normal kpssde de kullanabiliyor muyum ?