Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 16:49
Öğretmenlikte 9. yılımın içindeyim derceme halen ek bir kademe işlenmedi

Arkadaşlar merhaba

Devlete 2016 ekiminde atandım. Özelde çalıştıklarımı birleştirdim ve uzmanlıktan gelen(3 kademe) 1 derece ile 2 nin 3 ün deyim şu an. Devlette 8. yılı tamamladım 9 un içindeyim. Her 8 yıl da 1 kademe veriliyor ama benim derece aynı yerinde. Bunu bizmi uyarıyoruz yoksa otomatik mi yapılacak.

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