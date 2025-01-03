Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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03 Ocak 2025 16:52
Sivil Öğrencilik Borçlanmaları

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile Emniyet Hizmetleri sınıfında istihdam edilen kişilerin kendi adlarına okumuş oldukları fakülte ve yüksek okul sürelerini borçlanarak hizmetten saydırması mümkün olup bu borçlanma sivil öğrencilik borçlanması olarak adlandırılmaktadır.,

bu kapsamda dış kaynaktan askeri personel olup borçlanma yaptıran var mı? Ne gibi bir katkısı olur? Detaylı bilgiye sahip olan var ise bilgilendirmesi çok iyi olur. İyi çalışmalar.

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