Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ocak 2025 16:58
Yol harcırahı halen yatırılmadı

İlişik keseli 16 gün oldu ancak yol harcırahı yatmadı.Bunun bir yasal süresi var mıdır bilgisi olan var mı

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