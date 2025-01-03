Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 17:22
Sağlık mazeret tayini

Bugun başvurumu yaptım kurum onayladı, ilçe ve il onayı bekliyor fakat sonradan farkettim sağlık kurul numarasının sonu d7 diye bitiyordu klavye d77 yazmis çok sonradan kontrol edince farkettim sıkıntı olur mu acaba diğer tüm teşhis açıklama tanı doğru yazıldı o numara sorun yaratır mı acaba sanıyorum sorun olursa red mesaji gelir yeniden başvuru yapıp düzeltmek zorunda kalacağım &#129764;

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