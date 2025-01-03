Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ocak 2025 17:58
2024 yılı 73 intihar

Ne kadar acı ,her 5 günde 1 meslektaşımız intihar ediyor.sürgünler soruşturmalar ,dışlanma gibi bir sürü sorunu yaşayan biri olarak onları cok iyi anlıyorum. Bu kurum 3-5 rütbelinin çiftliği değil arakadaşlar.sorusturmalar sizi yildirmasin

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