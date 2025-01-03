Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ocak 2025 17:58
2024 yılında 73 polis intihar etti

Ne kadar acı ,her 5 günde 1 meslektaşımız intihar ediyor.sürgünler soruşturmalar ,dışlanma gibi bir sürü sorunu yaşayan biri olarak onları cok iyi anlıyorum. Bu kurum 3-5 rütbelinin çiftliği değil arakadaşlar.sorusturmalar sizi yildirmasin


Memurhaps
Şube Müdürü
03 Ocak 2025 19:56

Bence bir sorunda çalışma arkadaşların


geçti o günler
Aday Memur
04 Ocak 2025 18:39

Güncel

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEş durumu geçici görevlendirme hakkındaAdana iline tercih yapmak isteyenler5510'lu malulen emekli maaş bilgisi2025 banka promosyonu2025 Ocak ayı zam beklentisiResmi araçla kaza

Sözlük

sözlükten sorumlu editör 10 Belma zarafeti 1 kötü günler geride kaldı 2 hüzünlü olmak 2 nuh'un gemisi 8 off line 1 şu an çalan şarkı 1 pirinç pilavı 1 sürekli şikayet eden insan 3 kod adı kırmızı 1

Son Haberler

Galatasaray 2025'e galibiyetle 'merhaba2 dediAkgün'den 4 maçta 4 gol 4 asist2 kadının öldüğü aileler arası silahlı kavgaya 4 tutuklamaRojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor'Ortadoğu ve Körfez'in ticarette lojistik merkezi Hatay olacak'

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı