Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 17:58
2025 yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimindeki Yenilikler
Bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi, geçen yıllara göre baya bı değişiklik var gibi

Çok Yazılan Konular

Uzman ve Başöğretmenlik Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Belge alımı.Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??1,03Amerikan kültür dil kursuBu nasıl meslek15 saat ders için 5 gün okula gitmekYüksek Lisans veya Doktora Mezunu olan Yönetici ve Rehber ÖğretmenlerSertifika hala çıkmadiMemur sen e güvenin 12.25 lik zammı 12.50 ye çıkarttırır !Öğretmen Eşe Tabii olma Hakkında

Sözlük

tombala 1 gül suyu 5 nuh'un gemisi 8 ben bu odaya neden gelmiştim 3 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 İçim Yanar 8 Bugün olanlar 6 zoraki şiir yazmaya çalışmak 5 Poşet ister misiniz 2 diyet yapana kurulacak cümle 4

Son Haberler

Geçen yılın en fazla ihracat yapan sektörü otomotiv endüstrisi olduBakan Tunç: Hukukun üstünlüğünü güçlendirmeyi sürdüreceğizBalıkesir'de minibüs otomobille çarpıştı: 2 ölüDolar haftayı 35,37 TL'ye yükselerek tamamladıAkdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri